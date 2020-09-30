Калининград, , 19:52 — REGNUM Оперативный штаб Калининградской области принял решение о возвращении ограничений на массовые мероприятия в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 сентября сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

По его словам, в регионе вводится запрет на организацию «мероприятий, объединяющих людей любой единой целью». Это касается банкетов, свадеб, корпоративов и других подобных мероприятий, проводимых на предприятиях общественного питания, в гостиницах, развлекательных и туристических комплексах, уточнил губернатор.

Кроме этого, в магазинах, транспорте и других общественных местах региона вводится обязательный масочный режим. В торговых центрах будет ограничена работа детских игровых комнат, а заведения общепита смогут работать только при соблюдении мер социального дистанцирования. Спортивные мероприятия будут проводиться без присутствия зрителей.

Образовательные учреждения региона пока не будут переводиться на дистанционный режим. Сообщается, что решения о дистанционных занятиях будут приниматься «точечно» по мере необходимости.

Согласно последним данным оперативного штаба, на территории Калининградской области выявлено уже 4387 случаев заражения коронавирусом, в том числе 54 случая — за последние сутки. В регионе скончались 75 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 3312 человек.