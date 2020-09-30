Подгорица, , 19:42 — REGNUM Черногория сохраняет печальное лидерство в регионе Западных Балкан по количеству активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения. Показатель составляет 541.

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Тем временем ежедневное число выявленных случаев немного снизилось. По состоянию на 30 сентября в Черногории умерли пять человек и было выявлено 197 новых случаев заражения.

Всего активных случаев — 3411.

В ряде муниципалитетов введен карантин. Тем не менее, 1 октября в стране открываются школы и детские сады.