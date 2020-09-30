Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры Fallout 76 опубликовали список нововведений, которые добавляет в игру новое дополнение. Об этом 30 сентября сообщил портал Comicbook.

Создатели игры в частности отметили, что они произвели корректировки для существ средних уровней, чтобы «сгладить кривую сложности» продвижения персонажа к 50 уровню.

В Bethesda отметили, что не каждое существо нуждается в корректировке, но у некоторых будут изменены показатели здоровья, урона и сопротивления урону. С полным описанием патча можно ознакомиться на странице проекта.

https://twitter.com/BethesdaStudios/status/1310948431951810560

Очередное обновление Fallout 76 Bethesda выпустила 29 сентября 2020 года. Его размер для версии игры для всех платформ составляет около 2 гигабайт.

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