Калуга, , 19:29 — REGNUM Сегодня, 30 сентября, в Калуге состоялось открытие обновлённой доски почёта управления образования. В торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и заместитель начальника управления образования Альбина Боброва. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, накануне Дня учителя на доску почёта были занесены имена двадцати заслуженных педагогов — руководителей образовательных учреждений, учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования.

В Калуге обновили доску почёта управления образования Пресс-служба Городской думы Калуга

«В шестой раз я участвую в обновлении доски почёта, и каждый раз испытываю чувство гордости, — обратился к собравшимся Юрий Моисеев. — В нашем городе есть всё для того, чтобы каждый ребёнок получил всё необходимое основное и дополнительное образование. Это стало возможным благодаря напряжённому и творческому труду калужских педагогов. У нас замечательные дети, занимающие высокие места на всероссийских конкурсах, множество медалистов, многие выпускники получают высокие баллы на экзаменах. И это тоже заслуга учителей. Желаю, чтобы вы как можно больше своих профессиональных и душевных сил вкладывали в наших ребят, в их образование и воспитание. Ведь те, кого мы выучим и воспитаем, в скором времени будут развивать наш город, область и страну».

В Калуге обновили доску почёта управления образования Пресс-служба Городской думы Калуга

Глава городского самоуправления подчеркнул, что прошедший год для образовательных учреждений выдался очень сложным, дистанционное обучение потребовало напряжения всех сил учителей и родителей, но благодаря таланту и мастерству калужских педагогов удалось достойно пройти это нелёгкое испытание.

В Калуге обновили доску почёта управления образования Пресс-служба Городской думы Калуга

Заслуженным работникам образовательной сферы были вручены награды: нагрудные знаки «Отличник просвещения» и почётные грамоты Министерства просвещения РФ.

В Калуге обновили доску почёта управления образования Пресс-служба Городской думы Калуга

Юрий Моисеев поздравил собравшихся с наступающим Днём учителя, поблагодарил за плодотворный труд и пожелал крепкого здоровья, терпения, сил, новых успехов и достижений.

В Калуге обновили доску почёта управления образования Пресс-служба Городской думы Калуга

Детские творческие коллективы центра «Созвездие» подготовили для учителей праздничный концерт.