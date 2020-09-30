В Калуге обновили доску почёта управления образования

Калуга, 30 сентября 2020, 19:29 — REGNUM Сегодня, 30 сентября, в Калуге состоялось открытие обновлённой доски почёта управления образования. В торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и заместитель начальника управления образования Альбина Боброва. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, накануне Дня учителя на доску почёта были занесены имена двадцати заслуженных педагогов — руководителей образовательных учреждений, учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования.
Глава городского самоуправления подчеркнул, что прошедший год для образовательных учреждений выдался очень сложным, дистанционное обучение потребовало напряжения всех сил учителей и родителей, но благодаря таланту и мастерству калужских педагогов удалось достойно пройти это нелёгкое испытание.
Заслуженным работникам образовательной сферы были вручены награды: нагрудные знаки «Отличник просвещения» и почётные грамоты Министерства просвещения РФ.
Юрий Моисеев поздравил собравшихся с наступающим Днём учителя, поблагодарил за плодотворный труд и пожелал крепкого здоровья, терпения, сил, новых успехов и достижений.
Детские творческие коллективы центра «Созвездие» подготовили для учителей праздничный концерт.