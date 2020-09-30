Вашингтон, , 19:22 — REGNUM Из-за ошибки Call of Duty: Warzone геймеры нашли способ «телепортироваться» из локации Gulag. Об этом 30 сентября сообщил один из пользователей форума Reddit.

SyleathS-TV выложил видео, в котором показано: после того, как его ликвидировали во время матча, по неизвестной причине он и другие игроки оказались в одном из новых туннелей метро Warzone. Испытав небольшое замешательство, SyleathS-TV продолжил игру и даже убил одного противника, однако в какой-то момент он снова оказался в Gulag.

Напомним, в Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Modern Warfare 29 сентября 2020 года стартовал шестой сезон. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в играх появилась летучая мышь — вампир, которую можно использовать для проведения добивающих ударов.

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