Челябинск, , 19:20 — REGNUM На Урале организован мониторинг соблюдения прав пассажиров в связи с многочисленными задержами авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Рейсы были задержаны утром по причине сильного тумана в районе аэропорта Челябинска. Пять самолётов были посажены в Екатеринбурге. А Свердловский и Челябинский транспортные прокуроры подключились к мониторингу прав граждан.

Отметим, туман уже рассеялся. Задержанные лайнеры прибыли к местам назначения.

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