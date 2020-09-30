Санкт-Петербург, , 19:20 — REGNUM Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев намерен вовлечься в контроль за реконструкцией консерватории им. Римского-Корсакова, расположенной напротив исторического здания театра, передает корреспондент ИА REGNUM.

Театральная площадь Дарья Драй © ИА REGNUM

Гергиев побывал в здании, закутанном в строительные леса и окруженном скандалами о расхищении денег, во время визита туда вице-премьера Дмитрия Чернышенко и губернатора Петербурга Александра Беглова в среду, 30 сентября.

На взгляд худрука Мариинки, появилась возможность восстановить Консерваторию в том виде, в каком здание было задумано в середине XIX века.

«Относительно неудачный ремонт или реконструкция Большого зала в 1960-е годы тогда бросались в глаза даже мне, неопытному и еще не профессионалу. Даже мне тогда было понятно, что величественное здание Консерватории или Мариинского театра вступали в противоречие с тем, что мы находили здесь в Большом зале», — сказал Гергиев.

Он ждет, что свое законное место займут и мемориальные доски со списком «золотых» выпускников, включая Чайковского, со списком музыкантов, погибших на фронте в Великую Отечественную войну.

«Всё это должно быть восстановлено. Это все вошло в историю этого удивительного храма искусства, но нами должно быть все восстановлено. Коллективные усилия нужны и ученых, и музыковедов, и искусствоведов, музыкантов-исполнителей. Думаю, что недалек тот час, когда четыре-пять ведущих музыкантов России тоже будут участвовать в коллективном разуме, который бы помог нам всем прийти к наилучшим результатам», — считает Гергиев.

Он выразил уверенность, что в правительстве есть специалисты, которые найдут самый оптимальный путь развития Театральной площади, которая из-за затянувшейся реконструкции консерватории и «вечной» стройки новой станции метро уже много лет прозябает, перекрытая строительными заборами, вагончиками и лесами.

«Город, естественно, очень активно вовлечен в процессы, которые сейчас идут на Театральной площади. Я думаю, что в таком состоянии еще все мы ‑ и особенно петербуржцы — проживем ну два года, ну три, но, надеюсь, не десять… Мне, конечно, трудно за всем этим наблюдать, но я понимаю, что сейчас будет сделан основной и решающий рывок», — резюмировал Гергиев.

Ранее он жаловался на то, что из-за прокладки оранжевой линии метро до станции «Театральная», которую долгие годы ждут в Петербурге, на исторической сцене Мариинского театра просел пол и пошли трещины. После этого губернатор Александр Беглов объявил, что выхода вестибюля на Театральную площадь не будет.

Напомним, 24 сентября были арестованы генеральный директор и собственник компании «Меандр», которая получила деньги на реконструкцию консерватории. Подрядчик на объекте менялся шесть раз с 2014 года, и каждый раз дело доходило до суда. По результатам последнего обследования выяснилось, что не только строительные леса и временная кровля пришли в негодность, но и пострадали фундаменты стен, выпадают отдельные камни, вываливается кладка, помещения затоплены грунтовыми водами на 15 см, появились трещины шириной до 2 см. Кроме того, на фасаде разрушается кирпичное основание и металлический слой, отстает штукатурка, кладочный раствор выветривается, отдельные элементы декора уже утрачены, а некоторые буквально заросли.

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