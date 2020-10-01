Москва, , 07:20 — REGNUM Москва удостоена награды международного конкурса WeGO в номинации «Эффективность правительства». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Она рассказала, что мобильное приложение «Моя Москва» стало серебряным призером международного конкурса Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards. Российская столица столица получила награду в номинации «Эффективность правительства». Победителем же конкурса стал южнокорейский город Коян.

«Мы рады, что международные эксперты высоко оценили нашу работу. Развитие цифровой среды в Москве — процесс непрерывный, это напрямую связано с городским комфортом, качеством жизни и конкурентоспособностью нашего города в сравнении с другими мегаполисами мира», — сказала Сергунина.

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