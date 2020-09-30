Варшава, , 19:07 — REGNUM Руководитель студии CD Projekt Red Адам Бадовский прокомментировал появившуюся в сети информацию о том, что разработчиков игры Cyberpunk 2077 заставили работать сверхурочно. Публикацию он разместил 30 сентября на своей странице в Twitter, ответив на пост известного журналиста и автора агентства Bloomberg Джейсона Шрайера.

Бадовский сказал, что решение о введении режима сверхурочной работы в оставшееся перед релизом игры время было одним из самых трудных решений, которые ему когда-либо приходилось принимать. При этом он отметил, что те, кого оно коснулось, «получают хорошую компенсацию за каждый потраченный час».

Кроме того, Бадовский заявил, что большая часть сотрудников студии относится к происходящему с пониманием. Он также добавил, что средства в размере 10% от годовой прибыли, которую CD Projekt Red получит в 2020 году, будут распределены между членами команды.

https://twitter.com/AdamBadowski/status/1311245204356304896

Ранее Джейсон Шрайер сообщил, что сотрудники CD Projekt Red перешли на шестидневную рабочую неделю. По имеющейся у него информации, руководство студии разослало им письмо, в котором проинформировало о принятом решении. Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 19 ноября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчиков Cyberpunk 2077 заставили работать сверхурочно