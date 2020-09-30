Москва, , 19:03 — REGNUM В России обнаружены утюги иностраннного производства со встроенными прослушивающими устройствами. Об этом 30 сентября сообщил журналистам глава департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

Утюг

По его словам, микрофоны были обнаружены в обычной на первый взгляд бытовой технике.

Для того чтобы передавать данные с такого микрофона, необходим какой-то канал связи, добавил Шпак, однако не сообщил, удалось ли выявить этот канал.

Представитель Минпромторга также не стал уточнять, кем и с какой целью подобное устройство могло быть помещено в утюг.