Подгорица, 30 сентября 2020, 19:01 — REGNUM Министерство образования Черногории объявило, что новый учебный год, как и было объявлено ранее, начнется в стране 1 октября.
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Учащиеся с 1-го по 6-й класс и учащиеся 1 класса гимназии будут учиться очно, в классах не более 15 человек с соблюдением предписанных мер.
Остальные школьники будут учиться удаленно, но посещать консультации в школе каждые 15 дней.
Школы в муниципалитетах, где введены дополнительные меры из-за большого числа зараженных, будут принимать дополнительные меры, но также откроются 1 октября.
Также по всей стране начнут работать детские сады, сообщило министерство образования.