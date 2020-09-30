Подгорица, , 19:01 — REGNUM Министерство образования Черногории объявило, что новый учебный год, как и было объявлено ранее, начнется в стране 1 октября.

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Учащиеся с 1-го по 6-й класс и учащиеся 1 класса гимназии будут учиться очно, в классах не более 15 человек с соблюдением предписанных мер.

Остальные школьники будут учиться удаленно, но посещать консультации в школе каждые 15 дней.

Школы в муниципалитетах, где введены дополнительные меры из-за большого числа зараженных, будут принимать дополнительные меры, но также откроются 1 октября.

Также по всей стране начнут работать детские сады, сообщило министерство образования.