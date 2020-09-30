Можайск, Московская область, , 18:44 — REGNUM В среду, 30 сентября 2020 года в Долине Славы на территории Можайского городского округа Московской области активисты Бессмертного полка России высадили аллею и установили памятный знак «Рубеж Победы» в честь сражавшихся здесь бойцов Красной Армии.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Сад памяти». Организатором выступило Региональное отделение Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Московской области.

30 сентября в День начала обороны Москвы от немецко-фашистских оккупантов активисты Бессмертного полка вместе с жителями ближайших деревень, юнармейцами и Волонтерами Победы высадили 60 саженцев молодых дубов и установили памятный знак, на котором размещен QR-код с информацией о событиях, произошедших в этой местности и вкладе жителей округа в общую Победу.

Посадка деревьев в Можайском городском округе дала старт проведению акции на территории Подмосковья. Аналогичные памятные знаки будут устанавливаться и в других населенных пунктах региона. Информация о событиях, произошедших в годы войны в месте высадки деревьев, будет размещаться на едином информационном ресурсе в сети Интернет.

Руководитель регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Московской области, генеральный директор АНО «Мой выбор», член региональной дирекции Московской области по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы Валерий Анисимов заявил журналистам: «30 сентября — особая дата в календаре Москвы и Московской области. В этот день началась оборона столицы нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году. Битва за Москву длилась несколько месяцев и стала одним из ключевых событий, повлиявшей на ход Войны. Тысячи наших бойцов и мирных жителей были убиты или замучены нацистами. Многие города были захвачены, некоторые полностью разрушены. Сегодня мы находимся на одном из рубежей обороны столицы, в Долине Славы. Здесь в январе 1942 года враг был остановлен, именно Можайский район Московской области стал последним освобожденным районом области. Тысячи солдат навеки остались на можайской земле. Мы обязаны сохранить память о каждом солдате, офицере, партизане и жителе. Чтобы сохранить память о каждом, кто помогал приближать Победу на передовой и в тылу, мы запустили проект «Рубеж Победы», в котором расскажем о боевом и трудовом пути жителей районов Подмосковья в годы Войны и их вкладе в Великую Победу».

Можайск был освобожден 20 января 1942 года. Последним населенным пунктом можайской земли, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, стала Уваровка. Немцы покинули ее 22 января, а 25 января местные жители провели здесь торжественный митинг. Именно в этот день отмечается день освобождения Уваровки.

Долина Славы — урочище вблизи дороги между двумя населенными пунктами воинской доблести — деревней Мокрое и селом Семеновское. В этих местах в 1941 — 1942 годах проходили ожесточенные бои, погибли тысячи советских солдат. Именно здесь сегодня появилась первая в регионе табличка «Рубеж Победы».

До сих пор в Долине Славы поисковики находят останки героев войны, их личные вещи. И даже сегодня при подготовке к посадке деревьев юнармейцы нашли осколок советского 76-миллиметрового артиллерийского снаряда.

Глава Можайского городского округа Московской области Дмитрий Абарёнов рассказал участникам церемонии: «Хотел бы поблагодарить движение «Бессмертный полк России» за эту прекрасную акцию. И за то, что стартует она именно на нашей святой можайской земле. Эта земля, Долина Славы, хранит в себе следы великих потрясений, жестоких сражений, героических подвигов наших дедов и прадедов. Я прошу молодёжь, которая вместе с нами сегодня здесь присутствует: сохраняйте и передавайте память о Великом Подвиге нашего народа, не давайте никому переписывать историю. У нас святая земля, святая история, наши предки сделали для нас все, чтобы мы стояли на этом месте, на этой земле и могли таким образом почтить их память. И конечно здорово, что в год 75-летия мы не останавливаемся и продолжаем проводить такие памятные акции. Ведь пока мы помним — мы живем».

Каждое высаженное дерево — это символ памяти и благодарности, который соединяет нынешнее и грядущее поколение вечно живущей памятью о героических предках. Именно они завоевали для нас Великую Победу, дали будущее нашей стране, нашим детям, нашим семьям.

«Проведение такой акции, тем более в Долине Славы, где проходили ожесточённые бои и тысячи советских солдат погибли, защищая нашу родную землю — это отличное начинание. Все знают, с каким трудом нам досталась Великая Победа. И я рад тому, что в год ее 75-летия проходят такие замечательные мероприятия. Будущему поколению хотелось бы пожелать никогда не забывать об этой войне. Она унесла миллионы жизней и отодвинула назад развитие экономики. Очень важно помнить о подвигах наших солдат и обязательно нужно посещать места боевой славы», считает ветеран Великой Отечественной войны Сергей Никитович Егоров.

По окончании мероприятия в Администрации городского округа прошло торжественное вручение игр о Великой Отечественной войне. Руководитель штаба Бессмертного полка России в Московской области Валерий Анисимов передал директорам образовательных комплексов округа, в которые входят 23 школы, игры-викторины «Великая Отечественная война: серия 1941−1942».

В них реализована технология дополненной̆ реальности, что позволяет совместить образовательный процесс и ознакомление с образцами военной̆ техники и оружия с помощью мобильного устройства. Игра разработана и произведена российскими специалистами Лаборатории дополненной̆ реальности ARLab.me по заказу АНО Центра «Без ограничений» на средства Фонда президентских грантов.