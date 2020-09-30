Чебоксары, , 18:29 — REGNUM Жители Чувашии старше 65 лет смогут уйти в режим оплачиваемой самоизоляции. Соответствующие изменения внес в указ «Об обеспечении прав застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции» глава республики Олег Николаев.

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Уточняется, что продлеваются периоды самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, если эти граждане соблюдают режим самоизоляции. Периодами самоизоляции могут считаться дни с 5 по 18 октября, а также с 19 октября по 1 ноября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 октября возобновят работу в прежнем режиме центры социального обслуживания граждан. Так, режим изоляции был отменен для 18 центров соцобслуживания, где на карантине находились 402 человека и 257 сотрудников. При этом до особого распоряжения в стационарных организациях соцобслуживания, подведомственных минтруда и соцзащиты Чувашии, за исключением БУ ЧР «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега», сохраняется режим изоляции для получателей соцуслуг и работников остальных учреждений.

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