Курган, , 18:10 — REGNUM В Курганской области по состоянию на 30 сентября 2020 года из-за роста заболеваемости ОРВИ полностью закрыты на карантин три школы — в Куртамышском, Половинском и Белозерском районах. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В Зауралье на карантине по ОРВИ находятся пять детских садов. И лишь один детсад в Куртамышском районе закрыт в связи с новой коронавирусной инфекцией.

Несколько классов перешли на дистанционное обучение в 26 школах региона. Из них в связи с COVID-19 на карантине находятся шесть классов в четырёх школах Петуховского, Каргапольского, Кетовского и Куртамышского районов. Частично закрыты по причине вспышки ОРВИ три детских сада в Далматовском, Частоозерском и Кетовском районах.