Воронеж, , 18:03 — REGNUM Воронежские школьники продолжат учёбу в очном режиме, решение о переводе на дистанционное обучение не принималось. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 30 сентября по итогам заседания регионального оперштаба.

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»Никаких оснований уводить школьников на дистанционное образование сейчас нет. А вот контроль над ситуацией обязан быть ежедневным — чтобы при необходимости реагировать на ситуацию всеми имеющимися у нас возможностями», — сказал губернатор Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Воронежа также заявили, что планов по изменению сроков осенних каникул в школах также нет, они продлятся со 2 по 8 ноября.

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