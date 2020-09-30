Воронеж, , 17:52 — REGNUM 21 человек с COVID-19 скончался в Воронежской области за период с 24 по 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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На 24 сентября сообщалось о 187 пациентах с подтверждённым коронавирусом, скончавшихся в регионе, на 30 сентября в статистику смертности было включено уже208 летальных исходов.

Всего, по данным оперштаба, на 30 сентября в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 19 436 человек. Выздоровели 16 037 человек, у которых инфекция была подтверждена тестами, а также 2584 пациентов с диагнозом, поставленным по КТ.