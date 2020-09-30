Москва, , 18:44 — REGNUM Депутаты Московской городской думы (МГД) не поддержали законопроект о запрете приватизации объектов здравоохранения. Соответствующее решение было принято 30 сентября на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй © ИА REGNUM

Автор законопроекта, депутат Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») подчеркнул, что прописанные в документе нормы окажут поддержку системе столичного здравоохранения.

«Предлагается запретить приватизацию территорий и зданий, которые входят в систему здравоохранения Москвы», — заявил Круглов.

Также законопроектом предлагается создать специальную комиссию, которая оценивала бы итоги решения относительного реконструкции или капремонта того или иного учреждения здравоохранения, подчеркнул парламентарий.

«В моем избирательном округе, и, я думаю, в ваших округах есть проблемы относительно того, как будут использовать объекты здравоохранения в округе», — подчеркнул Круглов.

Тем не менее большинство депутатов Мосгордумы не проголосовали за принятие данного законопроекта.

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