Грозный, , 17:36 — REGNUM В Чечне больше всего заболевших COVID-19 — в Грозном. Среди жителей города выявлено 577 носителей коронавируса. Районом с наименьшим числом заразившихся опасной инфекцией в управлении Роспотребнадзора назвали Итум-Калинский. Здесь инфицировано всего 28 человек.

Всего в республике, по данным санитарного ведомства на 30 сентября, выполнено свыше 284 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, из них почти две тысячи — за минувшие сутки. Выявлено за все время пандемии 2428 случаев заражения. В настоящее время число «активных» пациентов в Чечне составляет 511 человек.

Выздоровели и выписаны 1877 человек. Не удалось спасти врачам 40 жителей республики.

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