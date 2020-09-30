Москва, , 17:36 — REGNUM При лёгкой форме заболевания COVID-19 следует воздержаться от посещения медицинских учреждений. Об этом 30 сентября заявил врач Александр Мясников в эфире программы «СоловьевLive» на YouTube.

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По словам специалиста, при небольшой температуре не стоит сразу отправляться в больницу, представляющую собой «рассадник заразы», и тем самым подвергать себя риску получить суперинфекцию, лечить которую будет намного сложнее.

Основаниями для обращения к врачу являются одышка и кашель в том случае, если они проявляются сразу, а не через неделю после заболевания, отметил Мясников.

«Надо ехать, когда вы не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки», — пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, за последние сутки в России зафиксирован 8481 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных возросло до 1 176 286 человек. Скончались по меньшей мере 20 722 пациента с COVID-19, в том числе 177 пациентов — за последние сутки.