Екатеринбург, , 17:37 — REGNUM В период ограничений по COVID-19 общественный транспорт Екатеринбурга потерял почти 80% своей выручки, заявил мэр Александр Высокинский на отчётной пресс-конференции.

По словам градоначальника, до сих пор в городе не удалось выйти на объемы перевозок уровня 2019 года.

«Было две альтернативы: уменьшить число транспорта на линиях, либо гонять пустой транспорт», — сказал мэр. Он добавил, что чиновники решили пойти по второму пути, дотируя отрасль.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге хотят пустить трамвай до Берёзовского.

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