Магас, , 17:23 — REGNUM В Ингушетии не снижаются темпы распространения коронавирусной инфекции. За последние недели ежедневный показатель числа новых заразившихся составляет около 50 человек. По данным минздрава региона на 30 сентября, за прошедшие сутки выявили еще 48 носителей коронавируса.

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Общее их число за все время пандемии достигло 5674 человек. При этом было выполнено для выявления болезни 83 316 скрининговых исследований.

В настоящее время в госпиталях находятся 230 человек, с уже подтвержденным диагнозом 93 человека. Из всех госпитализированных 98 человек в возрасте старше 65 лет. Состояние 27 пациентов оценивается как тяжелое, четверо из них находятся на аппаратах ИВЛ.

Лечатся амбулаторно 338 жителей региона, у которых болезнь протекает в более легкой форме. Остаются под медицинским наблюдением 568 человек. Число случаев летального исхода в Ингушетии составляет 83.