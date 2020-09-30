Москва, , 17:25 — REGNUM Столичным кинотеатрам следует выводить из залов зрителей без масок. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева, сообщает Интерфакс.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению чиновницы, проверять наличие масок у посетителей киносеансов следует каждые 10−15 минут. На совещании департамента культуры Москвы с подведомственными учреждениями культуры Андреева заявила, что зрителей без масок нужно сперва попросить одеть средство зашиты, а в случае отказа — предложить покинуть зал.

«Пусть контролеры, которые уже посмотрели, что человек прошел с билетом, как минимум раз в 10−15 минут заходят в зрительный зал и смотрят, все ли в масках», — заявила руководитель столичного Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Москвы проводит проверки метро на предмет наличия масок у пассажиров.

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