Москва, , 17:21 — REGNUM Государство не отказывается от индексаций пенсий, однако их роста до реального прожиточного минимума не последует. Об этом 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат Виталий Ревзин.

Эксперт прокомментировал предстоящее рассмотрение Государственной думы РФ проекта бюджета Пенсионного фонда России.

Ревзин отметил, что в проекте указывается специфика формирования бюджета ПФР. В 2021—2023 гг. страховые взносы будут рассчитываться, исходя из тарифа в размере 22% в пределах установленной величины базы и 10% с сумм, которые размер установленной величины базы превышают. При этом на 2022 и 2023 гг. предельная величина базы закладывается с учетом ежегодной индексации средней заработной платы россиян.

«От индексации социальной пенсии и других пенсий, выплачиваемых ПФР, государство не отказывается. Она будет проводиться с учетом прогноза индекса роста прожиточного минимума пенсионера. Впрочем, как мы знаем, реальный прожиточный минимум пенсионера значительно выше, чем те цифры, которые обычно называют нам официальные источники. Поэтому индексации пенсий до уровня реального прожиточного минимума пенсионера не последует — в этом мы можем быть уверены со стопроцентной гарантией, иначе пришлось бы менять минимальный размер пенсий в сторону их увеличения как минимум в 2 раза. Что касается накопительной части пенсии, то в 2021—2023 гг. по-прежнему будет действовать мораторий на направление на нее страховых взносов с зарплат работающих россиян. Это означает, что, как и прежде, накопительная часть страховых взносов российских граждан будет расходоваться на текущие выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Именно по этой причине государство не будет отказываться и от самого накопительного компонента, который не раз подвергался критике со стороны политических и профсоюзных организаций», — сказал юрист.