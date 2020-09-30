Москва, , 17:13 — REGNUM Жители Москвы с хроническими заболеваниями смогут оформить больничные онлайн. Об этом 30 сентября написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Для этого горожане могут на сайте департамента здравоохранения столицы оформить онлайн-заявку. Ответ придёт на телефон в виде смс-сообщения. Также за больничным москвичи с хроническими заболеваниями могут обратиться по номеру телефона 8−495−870−45−09.

Работающим пенсионерам в возрасте старше 65 лет больничные оформляются автоматически, добавил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 28 сентября по 28 октября вводится домашний режим.