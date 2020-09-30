Вашингтон, , 17:06 — REGNUM Опубликован ещё один скриншот будущей игры Starfield компании Bethesda. Изображение было выложено 30 сентября на форуме Reddit.

Издание DSOGaming обратило внимание на то, что этот скриншот явным образом относится к «ранней сборке», поскольку на нём видны различные «заполнители» отсутствующих областей. Автор статьи отметил, что это похоже на игру Bethesda, но порекомендовал относиться к этой утечке критически.

Ранее в сеть «утекли» два скриншота, которые, как утверждается, также имеют отношение к Starfield. Bethesda позиционирует этот проект как ролевую игру «нового поколения», выполненную в космическом сеттинге, компания анонсировала его в 2018 году, во время выставки E3.

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