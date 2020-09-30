Нальчик, , 17:04 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число умерших от осложнений после заражения коронавирусом достигло 93 человек. За последние двое суток скончались еще два мужчины. Один из них — 67-летний житель города Нальчика, второй — 71-летний житель города Химки Московской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

По данным ведомства на 30 сентября, в республике было сделано всего более 187 тыс. исследований на коронавирус. Только за минувшие сутки было проведено 1518 тестов. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе выросло до 7662. За прошедшие сутки ряды заболевших пополнили еще 50 человек.

Избавились от болезни 6496 человек, в том числе 14 — за прошедший день. Численность госпитализированных с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 938 пациентов. Состояние 48 из них оценивается как тяжелое, они помещены в реанимацию. Общее число «активных» больных в настоящее время составляет 1074 человека.