Калуга, , 17:16 — REGNUM Прокурор Калужской области Константин Жиляков встретился с обманутыми дольщиками одного из «проблемных» домов в Калуге, сообщает 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Прокурор Калужской области Константин Жиляков встретился с обманутыми дольщиками Prokuror-kaluga.ru

Встреча дольщиков с главой надзорного ведомства области состоялась у строящегося уже 16 лет дома № 56 по улице Пухова, В мероприятии также приняли участие руководители строительной организации. Строительство многострадального жилого объекта было начато ООО «Арсис» ещё в 2004 году, однако, в нарушение прав граждан, вложивших свои деньги, застройщик в установленный срок строительство не завершил. Затем учредитель ООО «Арсис» был привлечен к уголовной ответственности, а строительство прекращено, сама организация ликвидирована и объект признан проблемным. Завершить строительства дома взялся новый инвестор-застройщик ООО «ТерраИнвест». Строительство возобновлено в 2015 году. Сегодня на объекте ведутся работы по укладке кровельного покрытия, отделка мест общего пользования, установка оконного остекления, работы по внутридомовым и внутриплощадочным инженерным сетям. Прокурор области вместе с дольщиками и представители организации — застройщика осмотрели объект, определили мероприятия, которые необходимо провести с целью завершения строительства, а также сроки их реализации. Вопросы завершения строительства «проблемного» дома находятся на личном контроле прокурора области.

Ранее депутаты калужского областного парламента приняли закон о создании фонда, который призван решить вопросы, связанные с урегулированием обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед дольщиками. Финансирование деятельности фонда будет осуществляться за счет бюджетных средств. Предусмотрена субсидия в размере 260 млн рублей на завершение строительства многоквартирных домов. В частности, планируется закончить строительство трёх многоквартирных домов в городах Калуга, Людиново и Малоярославец.

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