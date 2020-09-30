Стокгольм, , 18:09 — REGNUM Сейчас многие задаются вопросом, когда же закончится пандемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и мир снова вернется к нормальной жизни. Кажется, что у государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла есть ответ на этот вопрос, но он разочарует многих, — надеяться на окончание пандемии в этом году точно не стоит. Об этом 30 сентября сообщила газета Aftonbladet.

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Напомним, что 11 марта текущего года распространение нового коронавируса было названо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией, что означает распространение нового заболевания COVID-19 в мировых масштабах.

В свою очередь, государственный эпидемиолог Швеции Тегнелл заявил, что вопрос не в том, когда пандемия закончится, а в том, когда ВОЗ на основании своих оценок объявит о ее прекращении. По его словам, сейчас, прежде всего, необходимо снизить распространение вируса, тем самым ослабив давление на национальные системы здравоохранения во всем мире.

«В этом году этого точно не будет. Если в следующем году будет спокойное лето, и мы вступим в осень без каких-либо серьезных вспышек, то, возможно, что ВОЗ решит, что ситуация безопасная и можно объявить об окончании пандемии», — объяснил Тегнелл.

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