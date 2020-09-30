Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Фанатская студия Team Future представила новый мод (модификацию) к игре Doom 3, который называется Phobos Episode 2. Об этом 30 сентября сообщил портал DSOGaming.

Дополнение уже доступно для скачивания на соответствующей странице портала Mod DB. Оно добавляет в игру шесть новых уровней разного размера. Разработчики отмечают, что боев в нём будет больше, чем в Phobos Episode 1. Ранее они выложили на YouTube-канале проекта ролик с демонстрацией игрового процесса.

Team Future при разработке своих дополнений вдохновлялась такими шутерами старой школы, как Half-Life, Star Wars: Dark Forces и Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II. Модификация заставит геймеров исследовать окружающую среду и обращать внимание на её загадки.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликован новый трейлер экшен-игры Godfall