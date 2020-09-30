Екатеринбург, , 16:55 — REGNUM В Екатеринбурге могут пустить трамвайную ветку до Берёзовского, сообщил на пресс-конференции мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

По словам градоначальника, проект линии сейчас разрабатывается.

Кроме того, в городе прорабатывают вместе со Свердловской железной дорогой идею полного кольца городской электрички — от Керамики до Широкой Речки и дальше на Сортировку. «Мы будем уделять проекту очень большое внимание», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе уже много лет готовят трамвайную ветку до Верхней Пышмы. Её удастся пустить в 2021 году, по прогнозам властей.

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