Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения муниципальному депутату Игорю Шокину, которого обвиняют в убийстве жены. Мужчина был взят под стражу в психбольнице, куда его поместили после задержания. Об этом 30 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, 55-летний действующий депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования «Поселок Комарово» Игорь Шокин подозревается в убийстве своей супруги. Тело женщины было найдено в их частном доме в Комарово. Следователи насчитали на теле и голове погибшей не менее 11 ранений от колюще-режущего предмета. Самого мужчину задержали спустя несколько часов недалеко от дома. Он в полуголом виде прятался в кустах.

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О неадекватном поведении мужчины следователям рассказали близкий друг семьи, который нашел тело женщины, и их сын. По словам свидетелей, мужчина незадолго до происшествия странно себя вел. Ввиду чего после задержания было принято решение на время поместить Шокина в городскую психиатрическую больницу № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова.

Там же судья Зеленогорского районного суда Санкт-Петербурга провел выездное заседание и рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения по обвинению в убийстве.

«По мнению следствия, обвиняемый пытался уничтожить следы преступления и скрыться. Шокину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 28 ноября», — уточнили в суде.

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