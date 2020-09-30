Москва, , 16:44 — REGNUM В Москве по данным на 16:38 дорожная ситуация составляет семь баллов, сообщает 30 сентября онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

Московские пробки Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно интерактивной карте сервиса, наиболее затруднено движение в центре Москвы, по Садовому и Третьему транспортному кольцу (ТТК), а также на участках МКАД. Сложная дорожная ситуация на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе, где ведётся строительство развязки, есть пробки на выездах в Балашиху и Химки.

По прогнозу, с 18:00 пробки усилятся, достигнув восьми баллов. Нормализация дорожной ситуации ожидается уже после 20:00.