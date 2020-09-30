Ростов-на-Дону, , 16:34 — REGNUM Из-за ураганного ветра жители нескольких населённых пунктов остались без света. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 сентября.

«В случае возникновения аварийных ситуаций на помощь жителям области готовы прийти несколько тысяч специалистов: спасатели, энергетики, специалисты коммунальных служб. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить на номер 112», — пояснил заместитель губернатора Вадим Артёмов.

Кроме того, штормовой ветер повалил деревья. ИА REGNUM напоминает, что в станице Багаевской два человека погибли в результате падения дерева на автомобиль.

Как сообщалось ранее, международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) из-за непогоды отменил несколько авиарейсов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский аэропорт не смог принять несколько авиарейсов из-за урагана

Читайте развитие сюжета: Власти призвали жителей Ростовской области оставаться дома