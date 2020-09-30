Претория, ЮАР, , 16:28 — REGNUM За сутки от COVID-19 в Южно-Африканской республике погиб 81 человек, с начала эпидемии — 16 667 человек, вечером 29 сентября сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

По сообщению министерства, за сутки в стране было выявлено 903 случая коронавирусной инфекции, общее число зарегистрированных случаев в ЮАР составляет 672 572.

При этом уже 606 520 пациентов (90%) прошли лечение от COVID-19. Общее число тестов на SARS-CoV-2 в стране составило более 4,16 млн.

Читайте также: В Африке COVID-19 переболели более 1,2 млн человек