Москва, , 16:27 — REGNUM Роспотребнадзор не исключает введения в России дополнительных ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса в случае ухудшения эпидемической ситуации. Об этом заявила 30 сентября заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Всё зависит от динамики заболеваемости», — приводит её слова телеканал «Рен ТВ».

Как передавало ИА REGNUM, за последние сутки в России зафиксирован 8481 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных возросло до 1 176 286 человек. Скончались по меньшей мере 20 722 пациента с COVID-19, в том числе 177 пациентов — за последние сутки. Излечились и были выписаны из больниц более 958 тысяч человек.

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