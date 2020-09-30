Владикавказ, , 16:25 — REGNUM Большинство субъектов Северо-Кавказского федерального округа вошло в список регионов России с наибольшим числом долгожителей. Так, в Северной Осетии проживает больше всего женщин-долгожительниц: 23,5% от числа людей старше 60 лет. Такие данные приводит РИА Новости на основании исследования заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елены Егоровой.

Согласно анализу эксперта, мужчин-долгожителей среди населения старшего возраста в Северной Осетии 17,25%. Большое число долгожителей среди мужского пола также в других субъектах СКФО — в Карачаево-Черкесии, Дагестане и Кабардино-Балкарии.

Помимо регионов Северного Кавказа, в лидерах по числу долгожителей среди населения оказались Санкт-Петербург и Москва.

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