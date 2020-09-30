Челябинск, , 16:20 — REGNUM В Челябинске суд признал фиктивным брак 19-летней гражданки Узбекистана и местного 26-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Девушка обратилась в орган по вопросам миграции с просьбой выдать ей разрешение на временное проживание в Российской Федерации. В качестве основания она указала брак с гражданином России. Однако в ходе проверки было установлено, что цели создать семью у молодожёнов не было. Таким образом, брак оказался фиктивным.

Прокурор Ленинского района потребовал через суд признать этот брак недействительным. И судья удовлетворил это требование.