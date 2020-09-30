Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM В Екатеринбурге будет развиваться тема яслей для зелёных насаждений, заявил мэр города Александр Высокинский на пресс-конференции.

По словам градоначальника, областному центру жизненно необходимы новые деревья, но закупать их нельзя по причине дороговизны. Кроме того, деревья из другого города могут и не прижиться в Екатеринбурге. Поэтому необходимо выращивать свои саженцы.

«Пока мы делаем это на небольшие средства. Сейчас идет формирование системы», — уточнил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр отверг идею превратить площадь 1905 года в парк или сквер.

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