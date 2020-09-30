Екатеринбург, , 16:07 — REGNUM Коллектив Игоря Бутмана, по словам известного саксофониста, Народного артиста РФ, лауреата Государственной премии РФ, очень внимательно относится к мерам предосторожности, связанным с пандемией COVID-19.

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«Внимательно слушаем руководство города, страны, понимая, какая опасность угрожает нам в связи с этой болезнью. Мы понимаем всё, что делается для здоровья — и слушателей, и нас самих, музыкантов, и всех людей. Поэтому у нас тоже есть ограничительные меры на выступлениях в джаз-клубе: к нам приходят 50 процентов зала, и для нас это все равно хорошо, потому что живые концерты — это лучше, чем играть онлайн», — сказал музыкант в прямом эфире в сообществе Свердловской области во Вконтакте.

По его словам, масочный режим является важной частью защитных мер, направленных на то, чтобы болезнь не распространялась.

«Эта болезнь очень коварная, неизвестная. И все, что угодно можно говорить, но когда мы видим, что люди сидят в маске, нас немножко меньше беспокоит, что кто-то может заболеть. Для нас это очень важно. Мы видим глаза, и в глазах мы читаем практически всё», — добавил он.

Игорь Бутман выразил надежду, что через какое-то время в стране будет достаточно вакцины, чтобы обезопасить людей от новой коронавирусной инфекции, «и тогда мы будем спокойно играть на инструментах, а люди спокойно без масок будут нас слушать».