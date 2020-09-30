Владивосток, , 16:06 — REGNUM Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большого морского танкера «Борис Бутома» завершил двухмесячный дальний поход и вернулся во Владивосток. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

На набережной Владивостока состоялась торжественная церемония по случаю прибытия отряда на военную базу. Перед отрядом выступил врио командующего Тихоокеанским флотомДенис Березовский. Адмирал отметил, что корабли за два месяца прошли более 22 тысяч километров и выполнили 50 боевых упражнений. В рамках похода отряд под общим руководством капитана 1 ранга Алексея Анциферова принял участие в российско-индийском военно-морском учении «Индра Нэви-2020», российские моряки посетили с деловыми заходами порты Шри-Ланки и Брунея.

Напомним, что отряды боевых кораблей ежегодно совершают походы в различные страны Азиатско-Тихоокеанского региона для развития сотрудничества. Так, в апреле 2019 года отряд боевых кораблей посетил Вьетнамский порт «Камрань». В рамках прошлогоднего визита моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования 4 военно-морского района ВМС Вьетнама и командованием вьетнамского военного флота.