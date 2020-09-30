Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM Дальнейшее игнорирование санитарных требований в Казахстане может привести к ужесточению карантина, заявил 30 сентября министр здравоохранения республики Алексей Цой на заседании правительства.

По его словам, в десяти регионах Казахстана наблюдается рост числа нарушений санитарных требований. С 5 по 27 сентября к административной ответственности привлечен 1131 гражданин, который был обнаружен без маски.

Министр сказал, что акимам (главам регионов) необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима на объектах, а также среди населения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил усилить контроль за соблюдением санитарных требований.

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