Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Максимум двое из 10 американцев привились бы вакциной от коронавируса первого поколения, если бы президент Дональд Трамп сказал им, что это безопасно, сообщает 30 октября Axios на основании данных собственного опроса.

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Опрошенным предложили восемь сценариев и спросили, насколько вероятно, что они вакцинируются в каждом таком случае. Чаще всего респонденты отвечали, что они были бы наиболее склонны согласиться на вакцину, если бы их врач поручился за ее безопасность (62%), если бы страховка покрыла бы полную стоимость (56%) или управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что она безопасна (54%).

Люди говорили, что с большой вероятностью привьются, если это будет легко доступно в ближайшей клинике (50%), если бы им заплатили за это 100 долларов (44%). Реже граждане США были готовы взять номерок к врачу и посетить больницу, чтобы сделать прививку (37%), либо платить за нее 100 долларов (26%). Однако самым непопулярным вариантом стало действовать по заверениям Трампа. Только 19% привились бы, если бы президент сказал им, что это безопасно.

Отмечается, что всего за пять недель до выборов президента США данный опрос показывает признаки того, что доверие к президенту и его администрации продолжает падать из-за борьбы с пандемией.

Опрос проводился в сентябре 2020 года с участием национально репрезентативной выборки из 1075 взрослых людей в возрасте 18 лет и старше. Погрешность выборки составляет ± 3,2 процентных пункта, достоверность данных 95%.