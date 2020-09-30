Тбилиси, , 16:06 — REGNUM В Грузии по новому протоколу лечения COVID-19 пациента можно выписывать через десять дней после заболевания, если у него нет симптомов болезни. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 30 сентября на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

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Представитель минздрава прокомментировала опубликованные сегодня данные о небывалом для Грузии количестве носителей коронавируса, которые победили инфекцию за последние сутки. По официальной информации их было 796.

«Сегодня утром вступили в силу новые критерии восстановления. Это означает, что, если у человека нет симптомов, через десять дней его можно признать выздоровевшим», — сказала Габуния.

Стоит отметить, что 28 сентября в Грузии также объявили о смягчении протокола лечения COVID-19. Тогда было принято решение выписывать пациента через 12 дней после того, как у него был выявлен коронавирус, не проводя ПЦР-тестирование.

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