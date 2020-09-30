Братислава, , 15:54 — REGNUM Решение о введении в Словакии с 1 октября режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за большого роста числа выявляемых случаев заражения новым коронавирусом приняли местные власти. Об этом 30 сентября сообщает словацкий телеканал ТА3.

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При этом премьер-министр Словакии Игор Маточич, давая свой комментарий по поводу данного решения на странице в соцсети Facebook, указал, что режим ЧС может помочь справиться с неблагоприятно складывающейся эпидемиологической ситуацией.

«Затем мы решим, продолжать (режим ЧС) или вернуться к нормальной жизни», — написал на своей странице глава словацкого правительства.

При этом по закону страны режим ЧС может быть введен на срок до 90 дней и в ходе него государство может, также в соответствии с законом, ограничивать основные права и свободы, насколько это необходимо, до окончания срока действия ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала пандемии на территории Словакии был выявлен в общей сложности 10 141 случай заражения коронавирусом.