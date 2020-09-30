Стокгольм, , 15:52 — REGNUM Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на три человека. Такие данные 30 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 893 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 92 863 человека. За последние 24 часа их число увеличилось на 397 человек.

По состоянию на 30 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 20 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 605 пациентов, что на одного человека больше, чем сутками ранее.