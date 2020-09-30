Ижевск, , 15:50 — REGNUM В настоящее время в Удмуртии 1,42 тыс. сотрудников медицинских учреждений находятся на больничном, в том числе 811 работников поликлиник. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети.

«965 вакансий сейчас открыто в республиканских учреждениях здравоохранения. Из них 320 — врачи, 645 — средний персонал. Например, в городской клинической больнице № 6 не хватает 10 врачей и 24 медсестер», — уточнил Бречалов.

В то же время на больничном пребывают 1,43 тыс. учителей из 15,15 тыс. педагогов республики. Таким образом, сейчас болеют более 9,4% учителей региона. Причем у 46 педагогов подтверждено заражение коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, также глава региона призвал не ходить в поликлинику с симптомами ОРВИ, а дождаться врача дома. Бречалов признал, что в эти дни поликлиники региона перегружены, однако на помощь вышли около 150 ординаторов.