Киев, , 15:55 — REGNUM Самолёт Ан-26, перевозивший курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил Украины, мог разбиться из-за технических неполадок и «человеческого фактора». Об этом написал вице-премьер-министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский 30 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях», — сказано в сообщении.

В Государственном бюро расследований Украины (ГБР) рассказали об основных версиях трагедии, которые проверяет следствие. Речь идёт об отказе техники, об ошибке экипажа, ошибке лиц, ответственных за организацию полёта и ненадлежащее техническое обслуживание самолёта.

Напомним, в результате авиакатастрофы в Харьковской области погибли 26 человек. Одному курсанту удалось выжить. Он проходит лечение и уже дал показания следователям.

Как ранее сообщили в ГБР, информация об отказе одного из двигателей самолёта не соответствует действительности.

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