Москва, , 15:49 — REGNUM Находящийся в СИЗО «Лефортово» экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков пожаловался на то, что его слишком часто переводят из камеры в камеру. За полтора года он сменил 15 камер. Кроме того, у Арашукова начались проблемы со зрением, ему нужна консультация офтальмолога.

Эти претензии бывший сенатор, обвиняемый в участии в преступном сообществе и причастности к двум убийствам, высказал члену ОНК г. Москвы Еве Меркачевой.

Она рассказала РИА Новости, что последний сокамерник Арашукова — человек неконфликтный, спокойный. А что касается зрения, то экс-члену Совфеда нужна дополнительная лампа из-за плохого зрения, а получить ее можно только по заключению врача-офтальмолога, которого в «Лефортово» нет.

Напомним, Рауф Арашуков был арестован 30 января 2019 года. Его обвиняют в совершении хищения газа на сумму свыше 30 млрд рублей у ПАО «Газпром» в составе преступной группы, а также в причастности к убийству молодежного активиста Аслана Жукова и бывшего советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

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