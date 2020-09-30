Мурманск, , 15:48 — REGNUM Власти Мурманской области продлили запрет на деятельность ночных клубов, дискотек, детских игровых центров, парков отдыха и аттракционов. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Ограничения касаются также спортивных соревнований и выставочной деятельности. Запрет будет действовать до особого распоряжения губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе скончались пять человек с COVID-19. Всего с начала пандемии в Мурманской области зарегистрировано 214 летальных исходов пациентов с новым коронавирусом.