Екатеринбург, , 15:50 — REGNUM Площадь 1905 года в Екатеринбурге не стоит превращать в сквер или парк, заявил мэр Александр Высокинский на пресс-конференции.

«Я выражу свою позицию. Я считаю, что у каждого города должна быть своя площадь», — сказал градоначальник. Глава города добавил, что никто всерьёз не обсуждает превращение Красной площади в парк или сквер.

Тем не менее парковку в будущем следует убирать с площади на подземные уровни, считает Высокинский.

Как сообщало ИА REGNUM, в период новогодних праздников на центральной площади возведут ледовый городок по мотивам повести «Волшебник Изумрудного города».

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